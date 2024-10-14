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توجيهات حكومية تخص مشروع مدارس الفرح النموذجية للأيتام في العراق
سياسة
2024-10-14 | 05:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
451 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
افتتح رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الاثنين، 3 مدارس في
بغداد
وميسان، ضمن افتتاح 25 مدرسة لمشروع مدارس الفرح النموذجية للأيتام في عموم
العراق
.
وبارك السوداني – بحسب بيان لمكتبه الإعلامي - افتتاح مدارس الفرح النموذجية التي خُصصت للأيتام، في خطوة مهمة تعكس اهتمام الحكومة بقطاع التعليم والتربية، مثمناً الجهود التي بُذلت من أجل إنجاز هذا المشروع، وأكد حرص الحكومة على استهداف الفئات الضعيفة التي واجهت وتعرضت لظروف صعبة، كما تتطلب المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية الاهتمام بأبنائنا من ذوي الشهداء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، تواصل العمل لإكمال جميع المدارس البالغ عددها 1000 مدرسة، ضمن مشروع المدارس
العراقي
الصيني، مبيناً تخصيص 20– 25 مدرسة كمرحلة أولى، أطلق عليها مدارس الفرح النموذجية لفئة الأيتام، وستوفر لهم كل أسباب الرعاية، وهي تستهدف جميع الأيتام في عموم محافظات العراق، مؤكداً أنه تمت مباشرة الدراسة في 4 مدارس في
بغداد
وميسان، وباقي المدارس تتطلب إجراءات بسيطة لبدء مباشرة الدوام فيها.
وأوضح أنّ جميع التلاميذ في مدارس الفرح سيتمّ شمولهم بالإعانة النقدية، موجهاً إداراتها بالتواصل مع قسم الحماية الاجتماعية للتأكد من صرف الإعانة النقدية للتلاميذ، والتأكيد على وجود باحث اجتماعي ونفسي، بسبب ما تعرض له هؤلاء التلاميذ من ظروف قاهرة، مبيناً وجود تنسيق مع منظمة اليونيسف في مجال البرامج الخاصة بالدعم النفسي للطلبة، كما أشار إلى أنّ إنجاز مدارس تهتمّ بفئة الأيتام كانت محطّ اهتمام المؤسسات والشخصيات الدينية والاجتماعية، والحكومة تشجع هذا التوجه؛ لأنه يكرس مفهوم التكافل الاجتماعي.
وكان رئيس
مجلس الوزراء
قد وجّه بتشكيل مدارس الفرح النموذجية لاحتضان الأطفال اليتامى، حيث يتم اختيار مبنى مدرسي من مدارس مديريات التربية، أو من مدارس البناء الجديدة، وتقديم الرعاية الخاصة لهم والدعم النفسي، وشمولهم بالزي المدرسي وتوفير النقل والتغذية المدرسية ومنحة مالية، بحسب ما منصوص عليها في المنح المالية لطلبة المدارس العامة.
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