السوداني لسفير الأردن: يجب تنسيق المواقف لوقف العدوان على لبنان وغزة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس محمد شياع السوداني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى السيد ماهر الطراونة، وتمنى التوفيق للسفير بمناسبة استلام مهامّه الجديدة، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وتوسيع آفاق والشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبَي الشقيقين".وأكد رئيس بحسب البيان على "أهمية تنسيق المواقف والإسلامية؛ من أجل وقف العدوان الصهيوني المستمرّ على لبنان وغزة، بسبب تداعياته الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".