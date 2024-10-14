السامرائي والحكيم يناقشان التطورات الإقليمية والسياسية المحلية

بحث رئيس العزم السامرائي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، التطورات الإقليمية والسياسية المحلية.

وقال المكتب الإعلامي للعزم في بيان، "التقى رئيس العزم، المهندس السامرائي، رئيس تيار الحكمة سماحة عمار الحكيم مساء الاثنين في بغداد".

وتناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التطورات الأمنية الإقليمية"، كما ناقش الجانبان "ملف انتخاب رئيس مجلس وأهمية التفاهمات لتفعيل دور المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة التشريعية".



وأكد الجانبان على "ضرورة تعزيز والتكاتف الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة"، مشددين على أن "الحوار والتفاهمات السياسية هي السبيل الأمثل للحفاظ على الاستقرار وتحقيق الأمن".