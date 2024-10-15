الأعرجي لسفير بلجيكا: استقرار المنطقة مرهون بوجود دولة فلسطينية مستقلة

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم سفير مملكة بلجيكا المعتمد لدى والمقيم في عمان، سيرج ديكشن" .وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات العراقية البلجيكية وسبل تطويرها واستمرار في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات" .وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد استعراض التطورات الأخيرة في المنطقة وما قد ينجم عنها من اتساع لساحة الصراع قد تشمل دولا أخرى في المنطقة".وبحسب المكتب، جدد الأعرجي، التأكيد على "موقف الواضح والصريح الرافض لما يجري من عمليات إبادة وقتل وتدمير في غزة ولبنان"، مشددا على ان "الاستقرار في المنطقة مرهون بوجود فلسطينية مستقلة ذات سيادة".