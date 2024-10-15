المفوضية تحدد ضوابط انتخابات كردستان وتحسم جدل تمديد للاقتراع

وذكر بيان للمفوضية ورد لـ نيوز، انه "تنفيذا لقرار مجلس المفوضين رقم 4 المؤرخ في 8 / 10 / 2024 واستنادا الى إجراءات الاقتراع الخاص بانتخابات برلمان / 2024، تنوه المفوضية للتحالفات والأحزاب والمرشحين ووكلائهم والناخبين والمراقبين والإعلاميين كافة، بأن مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم / 2024 ستفتح في تمام الساعة السابعة مساءً وتغلق في الساعة السادسة مساءً للاقتراع الخاص في يوم المصادف 18 تشرين 2024، ويوم الأحد المصادف 20 تشرين 2024 للاقتراع العام".وأضافت، انه "لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع إذ أن عملية فتح محطات الاقتراع والإغلاق ستكون بشكل إلكتروني".وأكدت، ان "التصويت سيكون باستخدام بطاقة الناخب البايومترية فقط وحسب قرار اللجنة الأمنية العليا يمنع إدخال جهاز الموبايل والكاميرات الى مراكز ومحطات الاقتراع باستثناء المراكز التي تم تخصيصها للإعلاميين".