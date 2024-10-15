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المفوضية تحدد ضوابط انتخابات كردستان وتحسم جدل تمديد للاقتراع
سياسة
2024-10-15 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
923 مشاهدة
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ضوابط انتخابات إقليم كردستان، فيما أكدت عدم وجود أي تمديد للاقتراع.
وذكر بيان للمفوضية ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "تنفيذا لقرار مجلس المفوضين رقم 4 المؤرخ في 8 / 10 / 2024 واستنادا الى إجراءات الاقتراع الخاص بانتخابات برلمان
كردستان
العراق
/ 2024، تنوه المفوضية للتحالفات والأحزاب والمرشحين ووكلائهم والناخبين والمراقبين والإعلاميين كافة، بأن مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم
كردستان
العراق
/ 2024 ستفتح في تمام الساعة السابعة مساءً وتغلق في الساعة السادسة مساءً للاقتراع الخاص في يوم
الجمعة
المصادف 18 تشرين
الاول
2024، ويوم الأحد المصادف 20 تشرين
الأول
2024 للاقتراع العام".
وأضافت، انه "لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع إذ أن عملية فتح محطات الاقتراع والإغلاق ستكون بشكل إلكتروني".
وأكدت، ان "التصويت سيكون باستخدام بطاقة الناخب البايومترية فقط وحسب قرار اللجنة الأمنية العليا يمنع إدخال جهاز الموبايل والكاميرات الى مراكز ومحطات الاقتراع باستثناء المراكز التي تم تخصيصها للإعلاميين".
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