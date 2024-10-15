العراق ينسحب من مؤتمر دولي مع بدء كلمة "الكيان الصهيوني"

انسحب وفد برلماني عراقي، من مؤتمر عقد في جنيف مع بدء وفد الكيان الصهيوني.

وقالت الأنباء العراقية، إن "الوفد النيابي ينسحب من مؤتمر اجتماعات البرلمانات الدولي في دورته الـ149 المنعقد في جنيف مع بدء وفد الكيان الصهيوني". وانطلقت، الثلاثاء (15 تشرين الحالي)، أعمال الاجتماع الـ (149) للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في جنيف.