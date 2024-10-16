الأعرجي يلتقي السفير التركي لتطوير التعاون ومكافحة الإرهاب

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد استعراض آخر التطورات الحاصلة في المنطقة ودور الحكومتين العراقية والتركية في عملية التهدئة، استناداً الى المصالح العليا للبلدين".وأضاف المكتب، "كما جرى مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات".