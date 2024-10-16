ما تضمنته زيارة السوداني الى ديالى

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "الزيارة تضمنت ما يأتي:■ افتتاح طريق بغداد- الخالص، ضمن مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد- كركوك.■ متابعة الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري الخالص.■ المتابعة الميدانية لمشروع مجاري غرب بعقوبة بمرحلته الثانية.■ زيارة ميدانية إلى مشروع المستشفى الأسترالي شرق بعقوبة، بسعة 400 سرير.■ ترؤس اجتماع لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة ديالى.■ الإعلان عن إدراج مجموعة مشاريع جديدة في عدد من أقضية ونواحي ديالى، وهي كالآتي:● إدراج تنفيذ (99) مدرسة في عموم ديالى، بتمويل من صندوق للتنمية.● مشروع مجاري قضاء المقدادية.● مشروع مجاري مركز قضاء بلدروز.● مشروع مجاري جلولاء.● مشروع مجاري قضاء خانقين.● مشروع مجاري بهرز.● مشروع مجاري بني سعد.● مشروع مجاري كنعان.■ ترؤس اجتماع ضمّ محافظ ديالى ورئيس وأعضاء مجلسها، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.■ لقاء جمع من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ديالى.■ ترؤس اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ديالى.