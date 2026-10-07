تداعيات رفع أسعار صرف الدولار.. قيمة الراتب تآكلت اكثر من 20 بالمئة

وقال النائب عن الكتلة لـ ، ان "قرار رفع سعر صرف الدولار مفاجئا، حيث جاء بعد تطمينات من البنك المركزي ووزارة المالية ان سعر الصرف وتغيير العملة لا يمكن المساس بها".وأضاف "ما شاهدناه مغاير، وتفاجئنا من قرار تغيير سعر الصرف بأكثر من 20 نقطة"، مشيرا الى ان "اسواق الجملة شهدت ارتفاعا غير مسبوقا واثر على طبقات المجتمع".وتابع ان "قيمة الراتب تآكل اكثر من 20 بالمئة اثر ذلك"، معربا عن امله ان "يكون هناك ضبط للسوق ويبقى على سعر 150 الفا، وان لا يرتفع لان وجوده بهذا السعر مقبول".