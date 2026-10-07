البرلمان ينفي وجود طلبات برفع الحصانة عن عدد كبير من النواب

وقالت دائرة بالمجلس في بيان ورد لـ ، ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً منسوباً إلى أحد أعضاء مفاده وجود طلبات من برفع الحصانة عن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بتهم فساد".وأضافت ان "هذا الخبر عارٍ عن "، مشيرة الى ان "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب الذي صرَّح بذلك إلى النيابي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".