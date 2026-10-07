واشنطن توجه رسالة الى بغداد بشأن السجناء

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل ، استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية في ، ، والمساعدة التشريعية في بمجلس الشيوخ، ديزي بليدسو-هيرينغ".وأضاف "جرى خلال اللقاء بحث ملف السجناء الأجانب المنقولين من إلى ، وآليات التعامل معه وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والعدلية بين البلدين".وأعرب الجانب الأميركي – حسب البيان - عن "شكره وتقديره للحكومة العراقية ووزارة العدل لدورهما في عملية نقل السجناء"، مؤكداً "استمرار بالتنسيق مع شركائها في تقديم الدعم اللازم للعراق بهذا الملف".