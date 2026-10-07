بعد رفع سعر الدولار.. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية غداً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "رئيس وجّه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم غد الخميس".وأعل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، حيث حدد سعر شراء الدولار من بـ1500 دينار لكل دولار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، فيما بلغ سعر بيع الدولار النقدي للجمهور 1520 ديناراً.