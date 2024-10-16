نائب يؤكد: الحرب تحتاج الى اجماع وطني

اعتبر النائب سجاد سالم، الأربعاء، أن الحرب تحتاج الى اجماع وطني، الى أن الإطار التنسيقي برؤيته ضد الحرب، فيما أكد أن القضية الفلسطينية يساء استخدامها كما حصل في زمن حسين.

وقال سالم خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، إن "الحرب تحتاج الى اجماع وطني ولا يقررها أي فصيل مسلح". وأضاف أن "الإطار التنسيقي برؤيته ضد الحرب"، الى ان "الحكومة رؤيتها واضحة بهذا المجال"، مستدركا أن "الكيان ظالم ومتطرف". ولفت سالم الى أن "القضية الفلسطينية يساء استخدامها كما حصل في زمن حسين"، معتبرا أن "إصرار على إقرار قانون التطبيع لأن هناك طرف ذاهب للتطبيع".

