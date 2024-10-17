السيد الصدر يدعو وزيرة خارجية ألمانيا للتراجع عن تصريحاتها بشأن غزة

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دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الى التراجع عن تصريحاتها "المؤيدة" لقصف المدنيين العزل في غزة الفلسطينية.





ومن خلال وفد الى السفارة الألمانية، حمل رسالة من حول تصريحات وزيرة الخارجية الالمانية.. نصها ما يلي: