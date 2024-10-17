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العراق يفتتح سفارة في العاصمة الأيرلندية دبلن

سياسة

2024-10-17 | 10:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يفتتح سفارة في العاصمة الأيرلندية دبلن
618 مشاهدة

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، سفارة جمهورية العراق في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، افتتح سفارة جمهورية العراق في العاصمة الأيرلندية دبلن، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وأيرلندا وترسيخ أسس التعاون والصداقة بين البلدين".
وأضافت، ان "حفل الافتتاح حضره نائب عمدة مدينة دبلن دونا كوني، ورئيس دائرة المراسم السفير جيرارد كيون، حيث ألقيا كلمات ترحيبية أشادا فيها بهذه الخطوة التي تعكس اهتمام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية، كما شارك في الحفل عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية".


وأكد الوزير خلال الحفل، أن "افتتاح السفارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها السياسة الخارجية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التقدم المحرز في التعاون متعدد الأطراف".

وأشار بحسب البيان، إلى أن "توسيع التمثيل الدبلوماسي للعراق في الخارج يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، موضحاً أن افتتاح السفارة في دبلن يُجسد التزام العراق بتعزيز علاقاته مع أيرلندا في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية".

وأضاف الوزير: "في ظل ترابط الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى، تسعى الدول إلى بناء شراكات جديدة لتعزيز الازدهار والتنمية، وعلى الرغم من التباعد الجغرافي، فإننا نسعى لبناء اقتصادات قوية ومرنة قادرة على توفير مستقبل أفضل لشعبي البلدين".

وبين، أن "أيرلندا تمثل نموذجاً للتحول إلى مركز للابتكار والتكنولوجيا والتعليم، حيث نجحت في جذب أبرز الشركات العالمية وفي المقابل، يتمتع العراق بموارد طبيعية غنية وموقع استراتيجي يجعله حلقة وصل في التجارة العالمية، مما يؤهله للعب دور محوري في الشرق الأوسط وخارجه".

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على "أهمية دور الجاليتين العراقية والأيرلندية في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن استثمار مهارات وشبكات الجاليات من شأنه تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والثقافي بين الطرفين".

وعلى هامش حفل الافتتاح، عقد الوزير وفقاً للبيان "اجتماعاً مع كادر السفارة العراقية في دبلن، حيث حثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح العراق على الساحة الدولية".
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