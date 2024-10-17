العراق يفتتح سفارة في العاصمة الأيرلندية دبلن

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، افتتح سفارة جمهورية في الأيرلندية دبلن، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين وأيرلندا وترسيخ أسس التعاون والصداقة بين البلدين".وأضافت، ان "حفل الافتتاح حضره عمدة دبلن دونا كوني، ورئيس دائرة المراسم السفير جيرارد كيون، حيث ألقيا كلمات ترحيبية أشادا فيها بهذه الخطوة التي تعكس اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية، كما شارك في الحفل عدد من سفراء العربية والأجنبية".وأكد الوزير خلال الحفل، أن "افتتاح السفارة يعكس عمق العلاقات بين الصديقين، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها السياسة الخارجية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التقدم المحرز في التعاون متعدد الأطراف".وأشار بحسب البيان، إلى أن "توسيع التمثيل الدبلوماسي للعراق في الخارج يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، موضحاً أن افتتاح السفارة في دبلن يُجسد التزام بتعزيز علاقاته مع أيرلندا في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية".وأضاف الوزير: "في ظل ترابط الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى، تسعى إلى بناء شراكات جديدة لتعزيز الازدهار والتنمية، وعلى الرغم من التباعد الجغرافي، فإننا نسعى لبناء اقتصادات قوية ومرنة قادرة على توفير مستقبل أفضل لشعبي البلدين".وبين، أن "أيرلندا تمثل نموذجاً للتحول إلى مركز للابتكار والتكنولوجيا والتعليم، حيث نجحت في جذب أبرز الشركات العالمية وفي المقابل، يتمتع بموارد طبيعية غنية وموقع استراتيجي يجعله حلقة وصل في التجارة العالمية، مما يؤهله للعب دور محوري في الشرق الأوسط وخارجه".وفي ختام كلمته، شدد الوزير على "أهمية دور الجاليتين العراقية والأيرلندية في تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن استثمار مهارات وشبكات الجاليات من شأنه تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والثقافي بين الطرفين".وعلى هامش حفل الافتتاح، عقد الوزير وفقاً للبيان "اجتماعاً مع كادر السفارة العراقية في دبلن، حيث حثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وخدمة مصالح على الساحة الدولية".