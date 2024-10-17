نشرة السومرية.. انتخابات كردستان ومخالفات في شركة نفط الوسط

• عشية انطلاق التصويت الخاص.. استكمال تجهيز جميع مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم• الحيدري يتهم شركتي كار وقيوان بالسيطرة على مصادر تجهيز مادة الكاز.. ويؤشر مخالفات على شركة نفط الوسط• غضب في عقب تفعيل مذكرات قبض معطلة منذ الفين وتسعة عشر.. وتحشيد للتظاهر• انباء عن استشهاد رئيس حماس السنوار خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في