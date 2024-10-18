المفوضية تكشف للسومرية مستنجدات الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كردستان

وقال المتحدث باسم مفوضية العراق، أيسر ياسين أحمد، في حديث للسومرية نيوز، "بدأنا في الساحة السابعة صباحا من صباح اليوم 18 أكتوبر/ تشرين 2024، بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان".وأضاف انه العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل مسجلة حتى هذا اللحظة"، الى انه "يوجد 165 مركز انتخابي في محافظات إقليم للتصويت الخاص".وجرت آخر انتخابات لبرلمان في أيلول سبتمبر عام 2018، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالمرتبة الأولى من خلال حصوله على 45 مقعدا، فيما حل الاتحاد الوطني بحصوله على 21 مقعدا فقط.ومن المفترض أن تجرى يوم 20 تشرين أكتوبر الحالي، انتخابات برلمان الإقليم، بإشراف من مفوضية الاتحادية، وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها المفوضية الاتحادية إدارة انتخابات الإقليم، وذلك بعد انتهاء ولاية مفوضية كردستان، وعدم انتخاب أعضاء جدد لها من قبل برلمان الإقليم، إثر قرار من المحكمة الاتحادية.