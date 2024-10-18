المفوضية تعلن إحصائيات المنتصف للاقتراع الخاص لانتخابات برلمان إقليم كردستان

الاحصائيات ادناه:وفتحت العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح اليوم الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الداخلي للأداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - في دروته السادسة.