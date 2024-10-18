مراكز الاقتراع تغلق أبوابها.. انتهاء التصويت الخاص في كردستان

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم، وقرر لها ان تنتهي في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل .

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها “كوتا” للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من الاتحادية العليا.

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.

وتأجلت التشريعية في اقليم أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع اجراؤها في العام 2022.

