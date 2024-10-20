بعد مرور 3 ساعات.. محطة اقتراع فندق الرشيد ببغداد تخلو من الناخبين الكرد

وقال مراسل نيوز المتواجد هناك، إنه لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم لم تشهد محطة اقتراع فندق الرشيد في حضور أي شخصية كردية للإدلاء بصوتها في انتخابات إقليم .وأضف المراسل، أن محطة اقتراع فندق الرشيد فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا وأكدت على إكمال جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع الخاصة بالنواب الكرد والشخصيات السياسية المتواجدة في .وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم .