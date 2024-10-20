بعد تحولها "لوزارة فعالة" لأول مرة.. تحركات مشبوهة تستهدف التخطيط

عند النظر على الأداء الحكومي للحكومة الحالية، يتفق الكثيرون ان الحكومة الحالية أنجزت الكثير وأصبحت نسبيا مختلفة بشكل واضح عن السابقة على صعيد المشاريع او رسم السياسات العامة للبلاد، وعند امعان النظر، سنجد ان واحدة من عوامل هذا الاختلاف، جاء بفعل جعل لوزارة التخطيط أهمية واولوية، واصبح محمد تميم متواجدا مع في كل خطوة تتعلق برسم السياسات العامة للبلاد في الاقتصاد والاجتماع والمشاريع والتنمية.أصبحت لوزارة التخطيط في هذه الدورة الحكومية، مهام متعددة، ابرزها ان التخطيط تكون مسؤولة عن إيجاز المشاريع وتصنيف الضروري منها من غير الضروري، بعيدا عن العشوائية التي كانت سائدة في السنوات السابقة على صعيد المحافظات وكذلك الوزارات التي تقوم بانشاء مشاريع تتضارب مع بعضها او إعطاء أولوية لمشاريع غير مهمة وترك المشاريع المهمة، لكن وزارة التخطيط الحالية كانت بمثابة "الفلتر" الذي يجيز المشاريع المهمة والضرورية ومنع ما يتضارب معها او العشوائية في التنفيذ.ونجحت وزارة التخطيط بخفض عدد المشاريع المتكلئة في ومن بين 1450 مشروعا متكلئة، تم إعادة العمل بقرابة 40% منها، ولم يتبق سوى حوالي الف مشروع متلكئ، ومن المؤمل ان تنخفض المشاريع المتلكئة اكثر حتى نهاية العام الحالي.ونجحت وزارة التخطيط كذلك، باجراء التعداد السكاني بعد سنوات طويلة من تحول هذا المشروع الى "مشروع تصريحات"، وفشلت جميع الوزارات والحكومات السابقة بانجازه، فيما يقترب اليوم من اجراء التعداد السكاني بعد شهر من الان لأول مرة منذ حوالي 27 عاما.ولم تأتِ هذه التحركات الاستثنائية والانقلاب في تغيير دور واهمية وزارة التخطيط الا بابعاد الكثير من الفاسدين والمتلاعبين بمصير المشاريع وخارطة توزيعها والذي يحققون استفادات كبيرة على حساب المال العام، وهذا ما يجعل من وجود محاولات استهداف وتجييش المهاجمين ضد وزارة التخطيط ووزيرها، امرا غير مستغرب، وفقا لما كشفت مصادر مطلعة للسومرية نيوز.