المفوضية: 31% نسبة المشاركة بانتخابات كردستان حتى الساعة 12 ظهراً

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ نيوز، إن "نسبة المشاركة العامة في عموم مدن إقليم في حتى الساعة 12 ظهرا بلغت 31%".وأضافت المفوضية، أن "نسبة المشاركة في كل من المحافظات كانت كالتالي، 34%، السليمانية 29%، دهوك 31%، حلبجة 33%".وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم .