الجبهة التركمانية تطرد "ياوز"

نيوز – سياسي

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الاثنين، طرد ( ياوز حميد محمود) لمخالفته مبادئ وتوجيهات قائمة جبهة تركمان الموحد.

وقالت الجبهة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المكتب للجبهة التركمانية العراقية عقد اجتماعه برئاسة رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في رئاسة الجبهة بمدينة كركوك، حيث افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء والتركمان واستذكار بفخر شهداء تكية إيلخانلى في قضاء داقوق، واستذكار الشهيد الاعلامي أحمد هاجر اوغلو".

وذكر رئيس الجبهة التركمانية ان "استذكار الشهداء يمثل فخرًا واعتزازا عظيمًا للشعب التركماني، فهم الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل حماية الأرض والعرض والدفاع عن هويتهم وحقوقهم المشروعة، وإن النبراس الذي ينير طريق الأجيال القادمة، ودافع لنا جميعًا لمواصلة العمل من أجل مستقبل تضحياتهم هي أفضل لشعبنا".

وجرى خلال الاجتماع استعراض الراهنة في والمنطقة، وانعكاساتها على الوضع العام البلاد، والتأكيد على اهمية تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة.

وبحث المكتب توصيات اللجنة الانضباطية المشكلة بموجب النظام الداخلي، حول قيام المدعو یاوز حمید (محمود) بقبول الترشح لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك، والمشاركة في الحكومة المحلية، ودون علم قيادة الجبهة والذي اعتبر مخالفة لإرادة الشعب التركماني وتوجهات قائمة جبهة تركمان الموحد.

وعلى اثره قرر المكتب للجبهة التركمانية العراقية بالأجماع المصادقة على توصيات اللجنة الانضباطية، وطرد المدعو ياوز حميد بشكل نهائي من صفوف الحزب".

وأكد المكتب أن "قرار الطرد يأتي في إطار حرص الجبهة على حماية مصالح الشعب التركماني، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد وحدته أو تقوض مسيرته النضالية، وجدد المكتب أن الالتزام بمبادئها أمر لا تهاون فيه، وأن أي انحراف عن هذه المبادئ سيواجه بأشد الإجراءات لضمان تحقيق أهداف الشعب التركماني وحمايته من أي تصرفات فردية تضر بمصالحه العليا".

وجدد المكتب الدعوة "لكافة منتسبي الجبهة التركمانية بضرورة الحفاظ على مبادئها الأساسية والحرص على نهجها بما يضمن وحدة الصف التركماني وخدمة قضيتنا القومية العادلة".