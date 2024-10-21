في بغداد.. اجتماع يناقش قضايا أمنية واستخبارية

وقال السوداني في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الوطني، جرت خلاله مناقشة عدد من على الصعيدين الأمني والاستخباري".وشهد الاجتماع "استعراض أداء الاستخبارية ومستوى جهوزيتها في تنفيذ خططها وواجباتها في قواطع العمليات، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة التي من شأنها أن تهدد أمن البلد وسلامة أراضيه".وشدد السوداني على "الجهوزية التامة لجميع الصنوف الأمنية والاستخبارية".