الاطار التنسيقي يدعو النواب لعقد اجتماع لحسم رئاسة البرلمان

دعا الاطار التنسيقي، الاثنين، أعضاء مجلس الى عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة المجلس، فيما ثمن خطوات الحكومة في تحقيق وبسط واستعادة هيبة .

وقال الإطار في بيان، إنه "عقد اجتماعه الدوري في السيد عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي".

وناقش المجتمعون "الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني".

وشدد الإطار التنسيقي بحسب البيان على "استمرار في دعمه عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني".

وثمن الإطار "الدور والإجراءات الحكومية والاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني"، متمنيا "إجراءه في كافة المحافظات وبموعده المحدد، لما له من أهمية كبيرة إذ يمثل مقدمة ضرورية لوضع الخطط التنموية والخدمية".

كما ثمن الإطار التنسيقي "خطوات الحكومة في تحقيق وبسط واستعادة هيبة والقبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء"، داعيا أعضاء مجلس الى "عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية".