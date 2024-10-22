بينها استيراد النفط ومنح سمات الدخول.. كرواتيا والعراق يناقشان عدة ملفات

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية
نيوز، انه "عقد وفد جمهورية العراق
برئاسة نائب
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اجتماعاً مع الوفد الكرواتي، الذي ترأسه وزير الخارجية غوردان غرلتش رادمان، في مقر وزارة الخارجية الكرواتية في العاصمة
زغرب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
واضاف البيان، انه "في بداية الاجتماع، أعرب الوزير الكرواتي عن شكره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية، كونها الأولى من نوعها لوزير خارجية عراقي
إلى كرواتيا، مشيراً إلى أن "حسين التقى أيضاً برئيس الوزراء الكرواتي لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك".
وهنّأ رادمان، وزير الخارجية، على "افتتاح السفارة العراقية في كرواتيا"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
من جانبه، عبّر حسين عن "شكره على حفاوة الاستقبال، واصفاً لقائه مع رئيس الوزراء
الكرواتي بالمثمر والبنّاء، وأكد التزام العراق
بتطوير التعاون في شتى المجالات".
وتابع البيان، ان "اللقاء تناول تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، بما يسهم في تعزيز السياحة وتطوير التعاون الاقتصادي، مع التركيز على دعم رجال الأعمال من كلا البلدين".
و ثمّن حسين، بحسب البيان، "موقف كرواتيا الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، مشيداً بمشاركتها ضمن بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وناقش الجانبان، وفقاً للبيان، "سبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والعسكري".
وأكد وزير الخارجية، "رغبة العراق
في تشكيل لجنة سياسية مشتركة تنبثق منها لجان فرعية متخصصة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، كما عبّر عن "تطلعه لتوسيع التعاون في المجالين الثقافي والتعليمي، معلناً استعداد العراق
لفتح باب الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في كرواتيا، واستقبال الطلاب الكرواتيين في الجامعات العراقية".
من جهته، أبدى الوزير الكرواتي "استعداد بلاده لتنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي، إضافة إلى استعداد كرواتيا لاستقبال النفط من الدول الصديقة.".
وشكر الوزير الكرواتي نظيره العراقي، على "طرح مسألة العلاقات النفطية في اجتماعه مع دولة رئيس الوزراء
الكرواتي، وأيضاً التأكيد على رفع سقف العلاقات التجارية بين البلدين".
وفي ختام اللقاء، هنّأ رادمان العراق
على "رئاسته لمجموعة الـ77 والصين، مشيداً بالدور الذي يلعبه العراق
في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي".
واشار البيان، الى انه "عقب اللقاء، عقد الوزيرين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية الكرواتية، استعرضا فيه أبرز نتائج المحادثات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين العراق
وكرواتيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكة في مختلف المجالات".