بينها استيراد النفط ومنح سمات الدخول.. كرواتيا والعراق يناقشان عدة ملفات

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ نيوز، انه "عقد وفد برئاسة رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اجتماعاً مع الوفد الكرواتي، الذي ترأسه وزير الخارجية غوردان غرلتش رادمان، في مقر وزارة الخارجية الكرواتية في زغرب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".واضاف البيان، انه "في بداية الاجتماع، أعرب الوزير الكرواتي عن شكره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية، كونها الأولى من نوعها لوزير خارجية إلى كرواتيا، مشيراً إلى أن "حسين التقى أيضاً برئيس الوزراء الكرواتي لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك".وهنّأ رادمان، وزير الخارجية، على "افتتاح السفارة العراقية في كرواتيا"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".من جانبه، عبّر حسين عن "شكره على حفاوة الاستقبال، واصفاً لقائه مع الكرواتي بالمثمر والبنّاء، وأكد التزام بتطوير التعاون في شتى المجالات".وتابع البيان، ان "اللقاء تناول تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، بما يسهم في تعزيز السياحة وتطوير التعاون الاقتصادي، مع التركيز على دعم رجال الأعمال من كلا البلدين".و ثمّن حسين، بحسب البيان، "موقف كرواتيا الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، مشيداً بمشاركتها ضمن بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".وناقش الجانبان، وفقاً للبيان، "سبل تعزيز التعاون في المجالين الأمني والعسكري".وأكد وزير الخارجية، "رغبة في تشكيل لجنة سياسية مشتركة تنبثق منها لجان فرعية متخصصة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، كما عبّر عن "تطلعه لتوسيع التعاون في المجالين الثقافي والتعليمي، معلناً استعداد لفتح باب الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في كرواتيا، واستقبال الطلاب الكرواتيين في الجامعات العراقية".من جهته، أبدى الوزير الكرواتي "استعداد بلاده لتنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي، إضافة إلى استعداد كرواتيا لاستقبال النفط من الدول الصديقة.".وشكر الوزير الكرواتي نظيره العراقي، على "طرح مسألة العلاقات النفطية في اجتماعه مع دولة الكرواتي، وأيضاً التأكيد على رفع سقف العلاقات التجارية بين البلدين".وفي ختام اللقاء، هنّأ رادمان على "رئاسته لمجموعة الـ77 والصين، مشيداً بالدور الذي يلعبه في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي".واشار البيان، الى انه "عقب اللقاء، عقد الوزيرين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية الكرواتية، استعرضا فيه أبرز نتائج المحادثات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين وكرواتيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكة في مختلف المجالات".