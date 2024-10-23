السوداني يتحدث عن مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد: سيحقق مبدأين أساسين

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجتماع ناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة.وأكد رئيس مجلس الوزراء، مضيّ الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار الدولي بالرغم من كل التحديات، حيث خضع لدراسة معمقة كما أخذ مساحة من البحث على مستوى الحكومة ووزارة .وبين أن الموديل الخاص بالمشروع ينطوي على مزايا كثيرة جعلت أغلب المطارات الناجحة في المنطقة تعمل عليه وتُدار من خلاله، ووجه بضرورة أن تكون عمليات التأهيل والتطوير وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير التي حددتها المعنية بالمطارات، مشيراً إلى أنّ المشروع سيحقق مبدأين أساسين، مضاعفة الأرباح والإيرادات، والآخر تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.