رسالة "عتب" للقوى السياسية بشأن رئاسة البرلمان.. ماذا عن جلسة الاختيار؟

وقال الجحيشي في حديث للسومرية نيوز: "لغاية لم تحدد جلسة اختيار رئيس مجلس النواب"، مضيفا: "ننتظر جدول اعمال الجلسة خلال اليوم او يوم غد الخميس في حال وجود جلسة اختيار رئيس السبت المقبل ومن الواضح انه لا توجد أي جلسة".وأشار الى انه "لا يوجد أي تفاق بين الكتل السياسية فيما يخص اختيار رئاسة للذهاب بمرشح واحد وذلك يتطلب انسحاب أحد المرشحين وإعلان المرشح الاخر".وتوقع الجحيشي: "حتى في حال تم عقد جلسة اختيار رئيس مجلس لم يحصل المرشحين الى النصاب المطلوب بعدد الأصوات الـ166 وبالتالي سنبقى في نفس الدوامة".وختم قائلاً: "مع كل الأسف هذه رئاسة مجلس وليست رئاسة مجلس السنة واليوم يصادف مرور سنة كاملة على عدم الاتفاق"، موكدا، ان "جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية خلو رئاسة مجلس من رئيسها وان يتحملون مسؤولية".