السوداني يقرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيأة النزاهة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "قرر، تكليف اللامي بمنصب رئيس هيأة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس، ورفع توصية إلى مجلس للتصويت عليه بهذا الخصوص.وثمن رئيس – بحسب البيان - جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيأة، مؤكداً استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيأة.يُذكر أن اللامي يعد أقدم مدير عام في هيأة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة، وفقا للبيان.