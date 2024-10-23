زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الكرواتي الى بغداد.. تفاصيل لقائه مع فؤاد حسين

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين زار، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الدفاع الكرواتية في زغرب، حيث التقى بنائب وزير الدفاع، إيڤان أنوشيتش.في مستهل اللقاء، أشاد فؤاد حسين بدور كرواتيا في دعم خلال حربه ضد الإرهاب، لا سيما في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وثمّن مشاركة كرواتيا ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال مهامها التدريبية والاستشارية المقدّمة للقوات العراقية.تناول الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية. وأكد الوزير أهمية التنسيق مع وزارة الدفاع الكرواتية في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية العراقية، فضلاً عن التعاون في مجال إزالة الألغام. كما شدد على أهمية تبادل الزيارات بين المختصين من البلدين لتعزيز هذا التعاون، بحسب البيان.تطرّق فؤاد حسين إلى الأوضاع الإقليمية، محذراً من خطورة توسع دائرة الصراع في غزة ولبنان على والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على تداعيات هذا الصراع على الاقتصاد العالمي. ودعا بعض الدول الأوروبية إلى التعاون مع من خلال استلام رعاياها المحتجزين في مخيم الهول.من جهته، عبّر وزير الدفاع الكرواتي، إيڤان أنوشيتش، عن شكره لهذه الزيارة، مشيداً بقدرة القوات الأمنية العراقية على القضاء على تنظيم "داعش". كما أكد حرصه على تعزيز التنسيق مع العراق، معلناً عن نيته القيام بزيارة رسمية إلى قريباً للقاء المسؤولين في الحكومة العراقية وبحث الملفات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وفقا البيان.