بين العراق وتركيا.. السوداني يبحث مع الامن الوطني الموقف الأمني على الحدود

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول في بيان ورد لـ نيوز، أن "السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع والتحديات في المحيط الإقليمي وأثرها وانعكاساتها على العراق، خاصة ما يدور من أحداث في لبنان وفلسطين".وأضاف، أن "الاجتماع شهد بحث الموقف الأمني على الشريط الحدودي بين وتركيا، وسبل تعزيز التفاهمات الأمنية بين البلدين".وتابع: "وجرى بحث المطروحة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بصددها، بما يتلاءم مع المقتضيات والمصلحة العامة للبلاد".