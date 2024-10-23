المفوضية تفرض غرامة مالية على قائمة الجيل الجديد

نيوز – محلي

قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، عن فرض غرامة مالية على قائمة الجيل الجديد، فيما طالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قناة (NRT) الفضائية.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، قرر فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على قائمة الجيل الجديد، نتيجة مخالفة القائمة لأحكام المادة (25/أولاً) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لعام 1992 المعدل، إضافة إلى مخالفة المادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023"، مبينة انه "جرى الاعتماد في القرار على نصوص المادة (1/5) من نظام الشكاوى والطعون لانتخابات برلمان الإقليم رقم (8) لسنة 2024".

وأضافت ان "القرار شمل مفاتحة وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قناة (NRT) الفضائية، وذلك بسبب خرقها للصمت الإعلامي أثناء الانتخابات، واستند القرار في هذه النقطة إلى المادة (خامساً/الفقرة 2) من نظام وسائل الإعلام لانتخاب برلمان الإقليم رقم (5) لعام 2023".

وأكدت انه "تم تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين الانتخابية".