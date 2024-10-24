البرلمان يُعدل جدول أعمال جلسة الأحد المقبل

أجرى مجلس العراقي، تعديلاً على فقرات جدول أعماله لجلسة يوم الأحد المقبل.





أدناه الجدول الجديد: وتضمن اضافة فقرة التصويت على الخدمة والتقاعد لمجاهدي .أدناه الجدول الجديد: