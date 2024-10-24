الجبوري يحذر من "خطأ جسيم" يخص جلسة انتخاب رئيس للبرلمان

وقال في تغريدة على منصة "أكس"، "اذا ادى قصر النظر ونهج الاستهانة بالشركاء لذهاب قوى الاطار باتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس تختاره من "سنة الاطار" ممن يتبنون نهجها وبمقاطعة اغلبية السنة "اصحاب الاستحقاق" فإنها بذلك ترتكب خطأ جسيماً".

وأضاف "وتتسبب بأزمة ومشاكل للبلاد وعندها هي وحدها من تتحمل التبعات".

وما يزال الجدل محتدما في داخل بشأن من سيتولى منصب رئاسة مجلس عقب إقالة محمد الحلبوسي من منصبه، بعد أن أعلنت الاتحادية العليا إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.