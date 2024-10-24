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الجبوري يحذر من "خطأ جسيم" يخص جلسة انتخاب رئيس للبرلمان
سياسة
2024-10-24 | 15:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
404 مشاهدة
حذر
السياسي
العراقي
مشعان الجبوري، اليوم الخميس، من ما وصفه بـ"خطأ جسيم" يخص عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال
الجبوري
في تغريدة على منصة "أكس"، "اذا ادى قصر النظر ونهج الاستهانة بالشركاء لذهاب قوى الاطار باتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس
النواب
تختاره من "سنة الاطار" ممن يتبنون نهجها وبمقاطعة اغلبية
النواب
السنة "اصحاب الاستحقاق" فإنها بذلك ترتكب خطأ جسيماً".
وأضاف "وتتسبب بأزمة ومشاكل للبلاد وعندها هي وحدها من تتحمل التبعات".
وما يزال الجدل محتدما في داخل
العراق
بشأن من سيتولى منصب رئاسة مجلس
النواب
عقب إقالة محمد الحلبوسي من منصبه، بعد أن أعلنت
المحكمة
الاتحادية العليا إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.
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