السيادة يوجه دعوات لقادة القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان

وقال الخنجر في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناء على المناقشات المستفيضة والاتصالات مع قادة القوى والكتل السياسية العربية السنية، التي جرت خلال الايام الماضية، سيقوم حزب السيادة بتوجيه دعوات رسمية لقادة القوى والاحزاب والكتل السنية".واضاف، ان ذلك "لعقد اجتماع استثنائي في خلال اليومين المقبلين، لمناقشة الوضع الداخلي السني وبحث ملف رئاسة والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الأغلبية السنية وتلبي طموح الشارع".وتابع، "في هذا الإطار الشركاء في العملية السياسية الى احترام خيار الأغلبية السنية وعدم عقد أي جلسة لاختيار رئيس مجلس الا بتخويل من المجتمعين السنة".