نائب سابق: قرار حسم رئاسة البرلمان بيد المالكي والخزعلي

وقال الدليمي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، انه "لا يمكن للعراق النأي بالصراع الحاصل في المنطقة ، لافتا الى انه لن يسلم أحد من الصراع الدائر مع "اسرائيل" .واضاف "نأمل ان يكون هناك موقف رادع ضد ممارسات اسرائيل"، معتبراً أن "موقف الفصائل العراقية بطولي باستهداف اسرائيل".وتابع الدليمي، ان "السنة في اصبحوا مفرغين من محتواهم"، مردفا "سيبقى السنة مشاركين لا شركاء ما لم تتغير مواقف القيادات الشيعية".واكمل: "سنة يتعرضون لنفس معاناة الفلسطينيين.. الاعدامات الأخيرة شبيهة بممارسات اسرائيل في غزة فالسني يقتل بالمشنقة والفلسطيني يقتل بصاروخ".ورأى أن "اغلب القيادات السنية تتاجر بالعفو العام لأغراض انتخابية".واستدرك: "لولا تبعية القيادات السنة لما مررت الكثير من القوانين".وقال الدليمي: "نطالب الاطار باعادة الحلبوسي لرئاسة فهو بريء"، مشيرا إلى أن "قرار رئاسة بيد المالكي والخزعلي".