تحالف العزم يهنئ النائب الجبوري لفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

وأوضح تحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة على الساحة العربية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع العربي".وأضاف التحالف، أن "هذا الفوز يمنح ممثلي فرصة حقيقية للمساهمة في صنع القرار في مختلف المجالات، وتتويجا مستحقا لدور الفاعل في الرئيسة، في طليعتها القضية الفلسطينية".وأعرب التحالف عن تمنياته للنائب الجبوري بالتوفيق في مهمته الجديدة، ليكون خير لبلده داخل العربي، وأن يسهم بفاعلية في تعزيز الروابط الأخوية بين دول المنطقة والعمل من أجل رفعة شأن والأمة العربية، بحسب البيان.