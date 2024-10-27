بينها الأحوال الشخصية والعفو العام.. البرلمان يؤجل التصويت على 4 مشاريع قوانين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ نيوز، ان "مجلس اجل التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩، كما أجل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وأجل البرلمان، أيضاً "التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦، وأجل كذلك التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، اليوم الأحد، باندلاع مشادات كلامية داخل .وقال المصدر، لـ نيوز، إن "مشادات كلامية بين نواب من القومية الكردية وآخرون من عرب في كافتريا البرلمان".وأضاف، أن "نواب عرب غادروا الجلسة اعتراضا على قانون اعادة العقارات".