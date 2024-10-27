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الخدمات النيابية تعفي رئيسها علي الحميداوي (فيديو)
سياسة
قررت لجنة الخدمات النيابية، إعفاء رئيسها علي الحميداوي من رئاسة اللجنة.
2024-10-27 | 15:36
2024-10-27T15:36:32+00:00
Alsumaria Tv
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الخدمات النيابية تعفي رئيسها علي الحميداوي (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
2,208 مشاهدة
قررت
لجنة
الخدمات النيابية، إعفاء رئيسها
علي الحميداوي
من رئاسة اللجنة.
وجاء في اجتماع للجنة، "انطلاقا من دورنا الرقابي والتشريعي اجتمعت
لجنة
الخدمات والاعمار النيابية اليوم الاحد بحضور 13 نائبا من اصل 24 نائبا".
وأضاف المجتمعون "بعد المناقشة في خصوصية اللجنة قرر الحضور بالاجماع اعفاء رئيس
لجنة
الخدمات والاعمار
علي الحميداوي
حسب النظام الداخلي المادة 86".
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