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الخدمات النيابية تعفي رئيسها علي الحميداوي (فيديو)

سياسة

2024-10-27 | 15:36 2024-10-27T15:36:32+00:00
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الخدمات النيابية تعفي رئيسها علي الحميداوي (فيديو)

2,208 مشاهدة

قررت لجنة الخدمات النيابية، إعفاء رئيسها علي الحميداوي من رئاسة اللجنة.

وجاء في اجتماع للجنة، "انطلاقا من دورنا الرقابي والتشريعي اجتمعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم الاحد بحضور 13 نائبا من اصل 24 نائبا".
 
وأضاف المجتمعون "بعد المناقشة في خصوصية اللجنة قرر الحضور بالاجماع اعفاء رئيس لجنة الخدمات والاعمار علي الحميداوي حسب النظام الداخلي المادة 86".
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