الخدمات النيابية تعفي رئيسها علي الحميداوي (فيديو)

قررت الخدمات النيابية، إعفاء رئيسها من رئاسة اللجنة.

وجاء في اجتماع للجنة، "انطلاقا من دورنا الرقابي والتشريعي اجتمعت الخدمات والاعمار النيابية اليوم الاحد بحضور 13 نائبا من اصل 24 نائبا".

وأضاف المجتمعون "بعد المناقشة في خصوصية اللجنة قرر الحضور بالاجماع اعفاء رئيس الخدمات والاعمار حسب النظام الداخلي المادة 86".