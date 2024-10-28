السوداني يعفي 4 أعضاء بمجلس مفوضين هيئة الإعلام والاتصالات

وذكر مصدر للصحيفة الرسمية، أن "السوداني أصدر، اليوم، أمراً ديوانياً بإعفاء أربعة أعضاء من مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية".وأضاف المصدر، أن "الإعفاء شمل (مجاهد أبو الهيل ورئيس بسام الزيدي وعضوي آڤا فائق نادر وعبد الوهاب معد الصفار)".