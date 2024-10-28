بعد اجتماع الإطار التنسيقي.. هل حسمت ازمة رئيس البرلمان؟

نيوز – سياسي

قرر الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عقد جلسة انتخاب رئيس الخميس المقبل.

وذكر الإطار في بيان مقتضب تابعته نيوز، أنه "قرر خلال اجتماع عقده اليوم، عقد جلسة انتخاب رئيس يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان، أن "رئيس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".



