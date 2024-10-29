السيد عمار الحكيم يصل اقليم كردستان (صور)

نيوز – محليات



وصل رئيس قوى الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، اقليم .

وذكر لرئيس قوى الوطنية في بيان ورد لـ نيوز، ان "السيد عمار وصل الى اقليم كردستان، إذ التقى مع رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني".