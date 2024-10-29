السليمانية "أقرب" من أربيل ودهوك لتوطين الرواتب.. كيف ذلك؟

وقال الكاظمي في حديث لـ نيوز، إنه "إذا كان هناك توطين لرواتب موظفي الإقليم، وخوصا في السليمانية، في المصارف الحكومية (الرشيد والرافدين والـTBI)، فسيكون لزاما على وزارة المالية صرف رواتب موظفي السليمانية أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى عند إكمال توطين رواتب موظفيها".وأضاف الكاظمي، "نأمل من أربيل ودهوك ان تكونان بمستوى المصداقية والشفافية للأسماء والأرقام والبيانات البايومترية التي قدمتها السليمانية لتوطين رواتب موظفيها، ليكون هناك ثقة متبادلة بين وزارة المالية الاتحادية وحكومة الإقليم".وقرر المكتب والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في 24 تشرين 2024 توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية ورفض مشروع "حسابي" (التي تتولى توزيع رواتب موظفي كردستان) وإغلاق جميع مكاتب المنصة في المصارف الحكومية، في السليمانية.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباك 2024 قرارها في قضية رواتب إقليم كوردستان، وألزمت الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية على ان تخصم من موازنة الإقليم.