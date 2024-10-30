موقف مثير للسيد الصدر بشأن "استخدام السلاح ضد العراقيين".. ما علاقته بمهاجمة منزل القبانجي؟

وقال الناطق باسم الصدر، محمد والذي نقل نص الكلام عن الصدر: "كل من يستعمل السلاح في ضد فهو يستعمله طلقة في صدري وانا براء منه الى يوم القيامة ويعتبر مطرودا من ال ومن التيار الوطني الشيعي"، معتبرا ان "كل من يتعاون معهم يعتبر من اعدائي واعداء العراق".وكان قد زار قبل ساعات امام صدر الدين القبانجي في مكتبه، وذلك بعد تعرض منزل القبانجي لهجوم بقاذفة فجر اليوم من قبل مجهولين.لكن موقف اليوم يثير التساؤلات حول ما اذا كان المتورطين بمهاجمة منزل القبانجي ينتمون او يدعون الانتماء الى التيار الصدري.