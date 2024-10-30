"سأذهب للقضاء".. أول تعليق من رئيس مجلس صلاح الدين بعد إقالته

المكتب الاعلامي للصميدعي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، يؤكد رفضه القاطع لقرار الإقالة، ويعتبره إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.وأضاف البيان إن المناصب القيادية في المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار لجميع المحافظات.وعليه، فقد قرر رئيس "اللجوء إلى لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، ونحن على ثقة بأن سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار في محافظتنا"، بحسب البيان.