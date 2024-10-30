السامرائي يبحث مع بارزاني انعكاسات تطورات المنطقة على العراق

وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لـ نيوز، أن "رئيس تحالف العزم، المهندس السامرائي، التقى ظهر اليوم الأربعاء في مصيف صلاح الدين بأربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على العراق".وفي مستهل اللقاء، هنأ السامرائي "مسرور بارزاني بمناسبة نجاح البرلمانية في الإقليم، متمنيًا لإقليم كردستان المزيد من التقدم الاستقرار".كما شدد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات الحالية، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة استقرار وسيادته، وتساهم في تحقيق التطلعات الوطنية".