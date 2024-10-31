رسائل من المندلاوي للقوى السياسية والنواب قبل جلسة اليوم

وقال المندلاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ممثلي المكونات كافة مطالبين بالتواجد في قاعة للأدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية، مؤكدًا على ضرورة ابعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وان تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا، وان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس الرقابي والتشريعي.فيما اشار إلى ان حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك واساسِ في العملية السياسية.