رئيس تحالف العزم يشكر القوى السياسية على تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال سوريين بتهم السرقة في أربيل
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504950-638659653093391296.jpeg
رئيس تحالف العزم يشكر القوى السياسية على تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
سياسة
2024-10-31 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
467 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
شكر رئيس تحالف العزم
مثنى
السامرائي، اليوم الخميس، القوى السياسية على تحديد جلسة انتخاب رئيس
البرلمان
ودعم حسم الملف.
ونشر رئيس تحالف العزم،
مثنى
السامرائي، تغريدة عبر حسابه على منصة X، عبّر فيها عن تقديره العميق لكافة القوى السياسية التي استجابت لدعوة تحالف العزم لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس
النواب
هذا اليوم.
وأشاد السامرائي "بروح المسؤولية التي أظهرتها تلك القوى في سعيها نحو استقرار البلاد ودفع عجلة الحياة السياسية إلى الأمام"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل مواجهة حقيقية للتحديات الراهنة التي تهدد استقرار
العراق
وشعبه، بعيداً عن رغبة التعطيل التي ينتهجها البعض".
وكان السامرائي قد دعا في وقت سابق من شهر تشرين
الأول
بخطاب متلفز القوى السياسية إلى عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس
النواب
وحسم هذا الملف الذي تأخر لما يقرب من عام كامل.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب يعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
09:24 | 2024-10-31
ساعات على إنهاء "أزمة العام".. المواقف السياسية وسيناريوهات جلسة انتخاب رئيس البرلمان
02:31 | 2024-10-31
رئيس تحالف العزم يعلق على "جريمة سامراء"
15:08 | 2024-08-21
العزم بشأن جلسة رئاسة البرلمان: متفائلون بانتخاب شيخ السياسة في العراق
07:33 | 2024-10-31
رئيس تحالف العزم
السامرائي يشكر القوى السياسية
جلسة انتخاب رئيس البرلمان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
أمن
26.33%
23:56 | 2024-10-29
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
23:56 | 2024-10-29
خلال ساعات.. هزة أرضية ثانية في العراق
محليات
25.95%
13:49 | 2024-10-30
خلال ساعات.. هزة أرضية ثانية في العراق
13:49 | 2024-10-30
فيلم "دكان شحاته".. اعتراف "مثير" من الفنان عمرو سعد حول هيفاء وهبي
فن وثقافة
25.34%
04:35 | 2024-10-30
فيلم "دكان شحاته".. اعتراف "مثير" من الفنان عمرو سعد حول هيفاء وهبي
04:35 | 2024-10-30
لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو "حيدر سلطان"؟
رياضة
22.38%
04:17 | 2024-10-30
لاعب يمثل السويد على حساب العراق لسبب صادم.. من هو "حيدر سلطان"؟
04:17 | 2024-10-30
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
اخترنا لك
مجلس النواب يعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
09:24 | 2024-10-31
نائب: مجلس النواب صوت على قرار اللجنة المشكلة بقضية هروب "احمد شايع" (وثيقة)
09:22 | 2024-10-31
الديمقراطي: اقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ستعني الذهاب الى انتخابات مبكرة
08:50 | 2024-10-31
السفير السوري ببغداد: لا يحتاج العراقيون إلى كفيل في زيارتهم لسورية
08:27 | 2024-10-31
رئيس كتلة المبادرة: انتخاب رئيس البرلمان سيُفعل الدور التشريعي والرقابي ويسهم في تعزيز الأداء الحكومي
08:00 | 2024-10-31
العزم بشأن جلسة رئاسة البرلمان: متفائلون بانتخاب شيخ السياسة في العراق
07:33 | 2024-10-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.