رئيس تحالف العزم يشكر القوى السياسية على تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

ونشر رئيس تحالف العزم، السامرائي، تغريدة عبر حسابه على منصة X، عبّر فيها عن تقديره العميق لكافة القوى السياسية التي استجابت لدعوة تحالف العزم لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس هذا اليوم.وأشاد السامرائي "بروح المسؤولية التي أظهرتها تلك القوى في سعيها نحو استقرار البلاد ودفع عجلة الحياة السياسية إلى الأمام"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل مواجهة حقيقية للتحديات الراهنة التي تهدد استقرار وشعبه، بعيداً عن رغبة التعطيل التي ينتهجها البعض".وكان السامرائي قد دعا في وقت سابق من شهر تشرين بخطاب متلفز القوى السياسية إلى عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس وحسم هذا الملف الذي تأخر لما يقرب من عام كامل.