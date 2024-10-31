المالكي يكشف للسومرية تفاصيل جديدة عن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، انه "من الناحية القانونية فان جلسة اليوم هي ليست جلسة استئناف للجلسات السابقة ولا إعادة لها، انما جلسة جديدة تحمل رقم وتاريخ مختلف عن الجلسات الماضية".ويضيف، "أما بالنسبة للنصاب فان قاعدة النصف زائد واحد هي قاعدة قانونية تُستخدم في اختيار رئيس البرلمان العراقي، حيث تتطلب أن يكون عدد الحاضرين في الجلسة الانتخابية أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى واحد (166 نائباً)، الى ان "النظام الداخلي لا يتطلب حضور الثلثين ألا في حالة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية".وكان البرلمان قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة.وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.ويعدّ منصب رئيس مجلس من حصة "المكون السني"، وفقا للعرف الدارج في منذ تشكيل النظام بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.