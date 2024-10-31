انطلاق الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان

انطلقت في مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد فشل في حسم المنصب من الجولة الأولى.

وقالت الإعلامية للبرلمان، إن "عدد حضور الجلسة 183 نائباً".

وقرر مجلس النواب، اليوم الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14، فيما اشار الى عدد المصوتين بالجولة الثانية بلغ 269 نائباً.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة مخصصة بحضور 271 نائباً لانتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أعلنت الاتحادية العليا إنهاء عضويته كنائب ورئيس للبرلمان في تشرين الثاني 2023.